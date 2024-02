Veicolo in avaria in un cantiere, coda chilometrica in autostrada

Tardo pomeriggio di disagi in autostrada tra cantieri, scambi di carreggiata e un veicolo in avaria. Lunedì 19 febbraio 2024 la situazione più complicata sul fronte del traffico è quella della A12: quattro i chilometri di coda segnalati intorno alle ore 18 tra Lavagna e Sestri Levante in direzione levante, poi saliti a cinque alle ore 19. A questi se ne aggiungono due verso Genova nello stesso tratto e un altro tra Recco e Nervi. Il tutto causato da un veicolo in avaria in un'area di cantiere.

Un chilometro di coda anche sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla, segnalato alle ore 18:30, per i lavori che interessano il tratto e infine problemi anche sulla A26 nel pomeriggio, soprattutto tra Masone e Ovada in direzione nord.

