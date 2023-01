Autostrade: domenica da bollino rosso, previsto molto traffico

Potrebbe essere una domenica pomeriggio complicata sulle autostrade del nodo genovese. La tabella con le previsioni dei tempi di percorrenza sulla rete ligure nella giornata dell'8 gennaio 2023 riporta bollini rossi su tutte e quattro le tratte intorno al capoluogo ligure.

In mattinata non sono attese particolari criticità, ma nel pomeriggio, a partire dalle 13, compaiono i primi bollini gialli. Poi, nella fascia dalle 16 alle 19, bollini rossi su A7 in direzione Serravalle, su A10 in direzione Genova, su A12, sempre verso Genova, e sull'A26, ancora in direzione mare.

In base ai tempi di percorrenza attesi rispetto alla media, Autostrade assegna il bollino giallo quando questi sono in linea, giallo se superiori e rosso quando si prevedono tempi di percorrenza molto superiori alla media. A complicare la viabilità c'è anche la pioggia, che nel pomeriggio potrebbe cadere copiosa, motivo per cui è stata diramata un'allerta sul levante ligure.

Ricordiamo che, in caso di pioggia, il limite di velocità scende a 110 km/h.