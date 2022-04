Pasquetta da bollino rosso sulle autostrade

Pasquetta da bollino rosso secondo le previsioni di Autostrade. La società assegna un bollino, che è verde se i tempi di percorrenza attesi sono in linea rispetto alla media; giallo con tempi superiori; rosso molto superiori. Scorrendo la tabella relativa alla giornata odierna, lunedì 18 aprile 2022, salta subito all'occhio l'assenza del verde, mentre prevale il rosso.

Per quanto riguarda l'A10 Genova-Savona il bollino giallo compare solo nella fascia oraria 19-21. Situazione analoga per l'A26, dove il giallo, oltre alla sera, è presente nella fascia oraria 13-16 in direzione Genova. La mattina è iniziata con traffico regolare su tutte le tratte. Intorno alle 10.30 il primo chilometro di coda in A7 tra Busalla e Ronco in direzione Milano, passato in fretta prima a 3 e poi a 6 km. Coda a tratti anche in A26 verso nord e intorno a Genova. In città si segnala traffico in zona porto antico per via dell'afflusso dei visitatori all'acquario.

Fino alle 12 di lunedì 9 maggio durerà la rimozione dei cantieri su tutta la tratta di competenza di Aspi. Sull'A10 sono percorribili due corsie per senso di marcia tra Genova e Savona. Confermata anche la rimozione dei cantieri sulla A12 tra Genova e Sestri Levante.

Per quanto riguarda le altre tratte, sulla A12 tra Sestri Levante e Spezia (competenza Salt) è prevista la rimozione dei cantieri da giovedì 14 aprile fino alle 12 di lunedì 2 maggio. Nei tratti di competenza di Autofiori, sulla A10 si prevede la rimozione dei cantieri fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga; sull'A6 Savona Torino, confermato lo scambio di carreggiata tra Savona e Altare con la garanzia di due corsie nella direzione di maggior flusso di traffico.

"Concluso il periodo pasquale, dal weekend del 14 e 15 maggio e per tutti i fine settimana successivi - spiega l'assessore Giampedrone - inizierà il piano estivo con lo smontaggio dei cantieri dalle ore 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì seguente, applicato in modo sostanzialmente omogeneo da tutti i concessionari".