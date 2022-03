Autostrade, domenica da bollino rosso

Giornata da bollino rosso, secondo le previsioni di Autostrade, quella di domenica 6 marzo 2022. La situazione più critica sull'A10 in entrambe le direzioni e in tutte le fasce orarie. La società assegna un bollino, che è verde se i tempi di percorrenza attesi sono in linea rispetto alla media; giallo con tempi superiori; rosso molto superiori.

Sull'A10 incidono le chiusure dei caselli fino alle 6 di lunedì 7 marzo: Pegli in entrata verso Ventimiglia, uscita di Pra' e uscita di Pegli. Per quanto riguarda l'A26, l'unica chiusura riguarda l'area di servizio Turchino ovest, che non aprirà prima delle 6 di martedì 8 marzo.

Intorno alle ore 9.30 si registrava traffico regolare. Secondo le previsioni di Autostrade la prima fascia oraria con possibili criticità è quella dalle 10 alle 13. L'unico bollino verde che si nota nella mappa è quello sull'A7 in direzione Genova. Spicca il rosso dell'A10 in entrambe le direzioni, che si manterrà costante per tutta la giornata.

Possibili criticità nel pomeriggio in A7 verso Serravalle e in A12 verso Genova così come in A26 verso Gravellona Toce.

Notizia in aggiornamento.