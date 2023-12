Autostrade da incubo, code chilometriche su tutto il nodo

Pomeriggio difficile, quello di giovedì 7 dicembre 2023, sulle autostrade del nodo genovese. In due situazioni si registrano incolonnamenti, che sfiorano i 10 chilometri. Una coda di 9 km si è formata tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per riduzione di carreggiata.

Coda anche tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e quello A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. E ancora coda di 9 km tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pra' in direzione Ventimiglia per lavori.

A levante, coda tra Deiva Marina e Lavagna per lavori. Coda poi tra Genova est e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Situazione complicata anche sull'A26 dove si registra una coda di 3 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori e coda di 1 km tra Masone e Ovada, sempre per lavori.