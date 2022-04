Autostrade, 9 km di coda in A26 in entrambe le direzioni

Un'altra mattinata difficile sulle autostrade liguri. Intorno alle 10 di martedì 5 aprile 2022 la situazione più critica si registra in A26 con 9 chilometri di coda in entrambe le direzioni tra il bivio con l'A10 e Ovada. Poco prima nel tratto compreso tra il bivio con l'A10 e Masone in direzione Nord è stato rimosso il mezzo pesante fermo in avaria, all'altezza del km 9 all'interno di un'area di cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione primo Tronco di Genova di Autostrade.

Sull'A7 Serravalle-Genova 2 km di coda tra allacciamento A7/A12 e Busalla in direzione Milano. In A12, 2 km di coda tra Nervi e Recco in direzione Livorno. Coda anche in A10 tra Arenzano e allacciamento A10/A26 in direzione Genova e tra Genova Pra' e allacciamento A10/A26 in direzione Ventimiglia.

Tra l'allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce e Arenzano, direzione Ventimiglia, invece sono 3 i km di coda. Secondo le previsioni di Autostrade, in A10 verso Genova per tutto il giorno sono attesi tempi di percorrenza molto superiori alla media. L'unica altra autostrada contrassegnata da bollino rosso è l'A26 nelle fasce orarie consultabili qui sotto.