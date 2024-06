Al via i lavori per le barriere antirumore a Palmaro: quando iniziano e quanto durano

Tornano dopo anni di attesa i pannelli antirumore a Palmaro: Aspi ha infatti annunciato l'inizio dell'allestimento del cantiere nei primi giorni di luglio. Questa prima fase di lavori durerà dai due ai tre mesi e interesserà la zona dell'ex capolinea del bus Amt 2 alle Sorgenti Sulfuree. Prima si procederà con il restauro del viadotto Palmaro, sulla corsia che va verso Ventimiglia, poi verranno posate le barriere fonoassorbenti. Il tempo previsto per la durata dei lavori, in totale, va dai 18 ai 24 mesi.

Siviero: "Il più grande cantiere nella delegazione degli ultimi 50 anni"

L'annuncio è arrivato ufficialmente da Aspi al Municipio Ponente venerdì scorso: "Si tratta del più grande cantiere nella delegazione degli ultimi 50 anni - dice l'assessore municipale ai Lavori Davide Siviero -. Per cui apprendiamo con favore l'inizio di questi lavori attesi da decenni ma non possiamo non sottolineare il pochissimo preavviso che ci è stato dato da Aspi per comunicarlo ai cittadini".

Per questo il Municipio, a 24 ore dalla comunicazione, si è mosso immediatamente per convocare le associazioni del territorio e gli amministratori di condominio dei palazzi interessati, nominando un referente che si occuperà dei contatti con Autostrade (anche perché quasi tutti i soggetti interessati dal cantiere sono privati). Il Municipio si propone comunque come soggetto mediatore e la settimana prossima si terrà un incontro tra gli amministratori di condominio e Aspi per stringere i primi contatti ma anche per presentare dubbi e perplessità e chiedere chiarimenti.

Il Municipio: "Bene i lavori, ma la comunicazione è arrivata con pochissimo preavviso"

"Si è concordato - spiega ancora Siviero - di procedere informando volta per volta tutti i condomini delle lavorazioni che stanno per prendere luogo". Gli incontri, iniziati formalmente ieri, proseguiranno nei prossimi giorni con lo scopo di informare tutti i residenti dei palazzi interessati in via Diano Marina, via Bordighera, via Sanremo e via Murtola alta. Si apre così una fase delicata: "Bene che i lavori inizino tempestivamente - ripete Siviero - ma riconosciamo anche lo stato d'animo di chi si è sentito promettere i pannelli per anni, e adesso si troverà i lavori senza molto preavviso".