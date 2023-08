Autostrade, tempi di percorrenza e cantieri del weekend e della settimana di Ferragosto

Traffico quasi costante sulla A7, specie in direzione Genova, per tutta la settimana, mentre sulle altre autostrade della rete genovese, a parte il weekend, la situazione dovrebbe essere generalmente tranquilla. Ma il vero banco di prova sarà il fine settimana in arrivo, con "bollino rosso" in diverse fasce orarie su A7, A10, A12 e A26.

I tempi di percorrenza sulla rete ligure per la settimana di Ferragosto saranno in genere superiori o molto superiori alla media soprattutto tra la mattinata e il pomeriggio di sabato, mentre in serata il traffico dovrebbe essere scorrevole. Domenica, invece, i disagi maggiori si registreranno prevalentemente tra il pomeriggio e la sera.

Per il resto della settimana - eccezion fatta per la A7 che sarà trafficata sempre, eccezion fatta per gli orari serali - la situazione sembra abbastanza tranquilla con qualche rallentamento sulla A10 verso est, soprattutto al mattino. Per poi tornare a complicarsi il venerdì, in previsione del weekend successivo quando inizieranno i primi rientri.

Sotto il grafico, la situazione dei cantieri.

I cantieri

Ma quali sono i principali cantieri sulla rete, per la settimana di Ferragosto?

A7

Riduzione di carreggiata

Dove: nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, tra i km 119+600 e 117+900

Quando: in modalità permanente. Nella sola giornata di domenica 13 agosto verranno garantite due corsie

Perché: misura compensativa viadotto Balletto

Riduzione di carreggiata

Dove: nelle rampe esterne di entrata di Genova Ovest in direzione Milano

Quando: in modalità permanente fino a giovedì 17 agosto

Perché: lavori di riqualifica barriere di sicurezza

Riduzione di carreggiata

Dove: nelle rampe esterne di uscita di Genova Ovest in direzione Genova

Quando: in modalità permanente da lunedì 14 fino. giovedì 31 agosto

Perché: lavori di riqualifica barriere di sicurezza

Riduzione di carreggiata

Dove: nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e allacciamento A12-A7 tra i km 126+000 e 128+000

Quando: in modalità permanente da lunedì 14 fino a giovedì 31 agosto

Perché: lavori di riqualifica barriere foniche

A26

Deviazione di carreggiata

Dove: nel tratto compreso tra allacciamento A26/A21 e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce tra i km 73+500 e 75+900

Quando: in modalità permanente

Perché: lavori di manutenzione galleria Olimpia