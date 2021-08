Autostrade, previsione tempi di percorrenza per lunedì 23 agosto

Possibili code e disagi nel pomeriggio, tra le ore 16 e le ore 19, soprattutto in A10 con il bollino rosso sia in direzione Genova che verso ponente

Come sarà il traffico autostradale nella giornata di lunedì 23 agosto? Secondo la tabella di Aspi con i tempi di percorrenza giornalieri potrebbero esserci disagi nel pomeriggio, tra le ore 16 e le ore 19, soprattutto in A10 con il bollino rosso (che segnala tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media) sia in direzione Genova che verso ponente.

Possibili disagi e bollino rosso verso Genova, sempre tra le 16 e le 19, anche sulla A12 per chi arriva da levante. Per il resto diversi bollini gialli nelle altre fasce orarie (tempi di percorrenza superiori alla media) tra A7 (tra le 7 e le 13 e poi dalle 16 alle 19 in entrambe le direzioni), A10 (13-16 e poi 19-21), A26 (7-10 e 16-19) e A12 (7-13 in entrambe le direzioni, 19-21 verso Genova e 16-19 verso levante). Di seguito la tabella completa.