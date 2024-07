Autostrade, domenica con bollini rossi: gli orari peggiori per spostarsi

Domenica 14 luglio 2024 con bollini rossi in autostrada, si preannuncia una giornata difficile, anche se molto dipenderà dalle fasce orarie e dalle tratte, tra cantieri e traffico intenso. Autostrade per l'Italia ha diramato il consueto bollettino con le previsioni di traffico, ecco nel dettaglio gli orari per evitare gli ingorghi. Ricordiamo che domenica a Genova è previsto anche il passaggio e l'arrivo del Giro dell'Appennino con una raffica di strade chiuse dalla Valpolcevera al centro (qui tutti i dettagli).

Bollini gialli e rossi: i tempi di percorrenza in autostrada

Traffico sostenuto sulla A7: in direzione Genova bollino giallo dalle ore 7 alle 10 e poi dalle 13 alle 19, rosso invece in mattinata e all'ora di pranzo, tra le 10 e le 13. Al contrario, verso Serravalle, possibili rallentamenti a partire dalle ore 13, ma la situazione peggiore dovrebbe essere tra le 16 e le 19.

Per quello che riguarda la A10, verso Genova bollino giallo dalle 13 e rosso dalle 16 alle 19, in direzione opposta bollino giallo nella stessa fascia oraria.

In A12 i disagi si potrebbero verificare dal tardo pomeriggio: bollino rosso dalle 16 alle 19, poi giallo fino alle 21 in direzione Genova.

Infine la A26, verso nord bollino prima giallo (dalle 13 alle 16) e poi rosso (tra le 16 e le 19).

Ricordiamo che il bollino rosso indica tempi di percorrenza molto superiori alla media, quello giallo 'solo' superiori.