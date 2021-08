Autostrade, i tempi di percorrenza per il 17 agosto: una nuova giornata da "bollino rosso"

Dopo la prima giornata "di passione" per le autostrade liguri, che hanno visto code di 14 km sulla A10 tra Varazze e Pra', sono previste ovviamente ancora lunghe code anche per domani, martedì 17 agosto.

Aspi informa che i tempi di percorrenza sulla rete ligure - in particolare sulla A10 con i lavori - saranno nuovamente da "bollino rosso" per tutto il giorno, tranne di sera verso Savona, fascia oraria e direzione in cui il bollino sarà "solamente" giallo.

Disagi anche sulla A7 e sulla A26, mentre sulla A12 la situazione sarà leggermente migliore come si può vedere dalla tabella sottostante.