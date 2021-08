Ferragosto, tempi di percorrenza sulle autostrade liguri: attenzione al bollino rosso

Come saranno i tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure nel giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto 2021?

Dipende dalla fascia oraria in cui ci si muoverà: in particolare è segnato con il "bollino rosso" - che indica tempi molto superiori alla media - il periodo tra le 16 e le 19 sia sulla A7 (direzione Serravalle), sia sulla A10 (direzione Genova) e sia sulla A26 (direzione Genova Voltri).

Da tenere d'occhio - con bollino giallo - anche la mattinata e la sera. L'unica fascia oraria in cui sembra che il traffico possa essere scorrevole ovunque è quella dalle 13 alle 16, in cui molte persone non si saranno ancora messe in marcia per tornare a casa dopo il weekend.