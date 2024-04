Primo maggio: vigilia con bollino rosso in autostrada, possibili code

Martedì 30 aprile 2024 con bollino rosso in autostrada, a partire dalle ore 16. Si avvicina infatti la festa del Primo maggio e potrebbero essere tante le persone che si metteranno in viaggio già nella serata precedente. Sono stati infatti diffuse le tabelle con i tempi di percorrenza, che non escludono la possibilità di lunghe code. Ricordiamo infatti che il bollino rosso indica quelli molto superiori alla media. Di seguito tutte le informazioni utili.

I bollini rossi in autostrada di martedì 30 aprile

Non dovrebbero esserci problemi in mattinata, bollini verdi su tutto il nodo genovese fino alle ore 13, poi scatta il bollino giallo su A7, A10, A12 e A26 in entrambe le direzioni. La situazione è destinata però a peggiorare, come detto, dalle ore 16: bollino rosso fino alle 19 sulla A7 in direzione Genova, sulla A10 per Savona, sulla A12 verso Sestri Levante e infine verso Voltri sulla A26. Nella tabella sottostante il dettaglio.

I tempi di percorrenza