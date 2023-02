Autostrade, Toti: "Ci auguriamo che la fase acuta di ristrutturazione duri meno di 6 anni"

Dopo i disagi dei giorni scorsi, e poi nel weekend, e le polemiche suscitate da Partito Democratico in merito alle code create dai cantieri autostradali, la Regione ha messo a punto un piano d'azione. "Entro due settimane apriremo un tavolo tecnico con Autostrade e gli enti locali per definire le modalità dei rimborsi agli autotrasportatori costretti a far fronte ai disagi causati dai lavori straordinari di ammodernamento della rete in concessione in Liguria".

Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, al termine dell'incontro, che si è svolto martedì 7 febbraio 2023 con le società di autotrasporto, al quale hanno partecipato anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

"Regione Liguria - hanno aggiunto il presidente Toti e l’assessore Giampedrone -, di concerto con il Comune di Genova e Autorità Portuale, intende chiedere una riprogrammazione dei fondi, 180 milioni su 6 anni, su un arco di tempo più ristretto, 3 o 4 anni al massimo, visto che ci auguriamo che la fase acuta di ristrutturazione della rete sia di durata inferiore, una calendarizzazione esatta dell'impatto dei cantieri e un rimborso in termini di corsa e non in termini di cashback o minuti effettivi di percorrenza".

"Questa mattina - concludono - abbiamo condiviso il piano con il vice ministro delle Infrastrutture, mentre nelle prossime settimane inizieranno gli incontri tra Governo, istituzioni del territorio e concessionarie per poi inserire la nostra proposta all'interno dell'accordo risarcitorio".