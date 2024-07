Autostrade e il restringimento dopo Genova Ovest: "Per favorire fluidità traffico, potrebbe diventare definitivo"

Perché entrando in autostrada a Genova Ovest c'è un restringimento di carreggiata, ormai da diverso tempo, che crea disagi, code e cambi di corsia dell'ultimo minuto? Quali sono i lavori che Aspi sta portando avanti? Queste le domande di Alessio Bevilacqua, Lega, in consiglio comunale: "Per chi prende ogni giorno l'autostrada è un disagio. Quando avranno inizio i lavori per il ripristino delle corsie?".

Non è la prima segnalazione che giunge al Comune, che ha scritto al direttore del primo Tronco di Autostrade per l'Italia chiedendo informazioni.

"Aspi - riferisce l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - comunica che, per quanto riguarda il restringimento segnalato, all’uscita della prima galleria, provenendo da Genova Ovest in direzione A7, si tratta di una configurazione adottata in via sperimentale per favorire una maggiore fluidità del traffico su tutto il nodo. La nuova configurazione, decisa da Aspi previa un’opportuna verifica dei flussi di traffico, ha tra i vantaggi quello di ridurre gli elevati volumi di traffico che potrebbero arrivare fino all’altezza dello svincolo di Genova Aeroporto. Alla luce dei benefici prodotti, Autostrade per l’Italia sta valutando di aggiornare l’ordinanza per rendere questa configurazione definitiva".

Altre criticità invece sono segnalate dopo l’elicoidale verso l'uscita di Genova Bolzaneto: "I giunti sono localizzati in corrispondenza di due viadotti che corrono parallelamente alla direzione percorsa dai veicoli in transito e risultano necessari dal punto di vista strutturale delle due opere. Tuttavia, risulta pianificata e in parte effettuata da Autostrade per l’Italia la sostituzione dei vecchi giunti con dispositivi più performanti mirati ad aumentare il comfort degli utenti. La prima tratta di 50 metri è già stata ultimata, mentre la seconda tratta sarà sostituita entro il primo semestre 2025".

Campora ha ribadito la volontà della giunta di convocare una commissione consiliare dedicata in cui i consiglieri potranno rivolgere le loro domande direttamente al direttore del primo Tronco di Aspi.

