Autostrade: a settembre ancora giornate da bollino rosso, il calendario

Agosto si è concluso, ma altrettanto non si può dire dell'esodo estivo. Se gli spostamenti verso le località turistiche si vanno riducendo, sono attesi ancora notevoli flussi di traffico verso le grandi città.

In particolare, stando alle previsioni di traffico di Autostrade, i momenti peggiori per mettersi in viaggio verso casa, quelli da bollino rosso, sono i pomeriggi di sabato 2, domenica 3 e domenica 10 settembre 2023. Altri due pomeriggi sono contrassegnati da bollino giallo e sono quelli di venerdì 1 e sabato 9 settembre. Tutti gli altri pomeriggi hanno bollino verde.

Altro giallo compare nelle mattine dall'1 al 4 compresi e di sabato 9 e domenica 10 settembre. Considerando tutte le fasce orarie, sono cinque in tutto i bollini gialli (nessun rosso) per spostamenti verso le località turistiche. Nelle due domeniche del 3 e del 10 è previsto lo stop ai mezzi pesanti, salvo per quelli che trasportano beni deperibili.