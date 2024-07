Autostrade: domenica da bollino rosso, gli orari più critici

Qualche possibile disagio in mattinata, ma solo in A7 verso Genova, e poi un pomeriggio che potrebbe essere piuttosto complicato su tutte e quattro le autostrade, che intersecano il nodo genovese. Questa la fotografia, scattata da Autostrade in previsione della giornata odierna, domenica 21 luglio 2024.

Il colore da monitorare per chi decide di mettersi in viaggio è il rosso, che contraddistingue i bollini, che indicano tempi di percorrenza attesi molto superiori rispetto alla media. Per quanto riguarda la mattina l'unico bollino rosso si trova in A7 tra le 10 e le 13 verso Genova.

Situazione potenzialmente più complicata, come detto, nel pomeriggio, dove troviamo bollini rossi su tutte le autostrade: in A7 verso Milano, in A10 e in A12 per chi viaggia verso Genova e in A26 verso nord.

Poco prima delle 9 la circolazione risultava regolare su tutto il nodo genovese.

Articolo in aggiornamento