Autostrade, le previsioni di traffico dall'1 al 7 gennaio 2022

Il metodo che utilizza Autostrade per quantificare il traffico previsto sulla rete è composto da tre bollini colorati: verde per tempi di percorrenza attesi in linea con la media; giallo se i tempi previsti sono superiori; rosso molto superiori.

Nelle giornate che vanno dall'1 al 7 gennaio 2022 sulle quattro autostrade liguri (A7, A10, A12 e A26) non ci sono bollini rossi, ma solo gialli e verdi. In generale le ore migliori per viaggiare sono quelle serali, quasi sempre contrassegnate da bollino verde.

La raccomandazione è sempre quella di viaggiare con prudenza. Nel mese di gennaio i pedaggi su alcune tratte saranno ridotti del 50%. Poi dal 10 gennaio torneranno i cantieri.