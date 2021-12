Autostrade, nel 2022 torna il pedaggio; le previsioni di traffico per la fine del 2021

Nell'accordo tra Aspi, Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di sistema portuale per i risarcimenti in seguito al crollo di ponte Morandi, che ricade nell'ambito di una più ampia intesa tra la stessa concessionaria e il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, c'è anche il ritorno al pagamento del pedaggio sul nodo autostradale genovese dell'A10 a partire dal gennaio 2022. Un precedente accordo risalente al settembre 2020 prevedeva l'esenzione fino a fine 2031.

Allo scoccare del nuovo anno si interromperà anche l'esenzione del pedaggio, che era stata estesa da Genova Est a Genova Nervi in A12. Lo schema di esenzioni, a partire dal nuovo anno, verrà progressivamente sostituito dal nuovo modello di cashback già applicato in via sperimentale sulla rete Aspi dal 15 settembre scorso, che garantisce rimborsi per gli utenti in funzione dell'effettivo ritardo subito a causa dei cantieri presenti sulla rete Aspi, a prescindere dall'origine o destinazione del viaggio.

Per tutto il 2021 la gratuità dei pedaggio vale per percorsi con origine/destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Pra', pegli, Aeroporto, Genova Ovest, Bolzaneto, Genova Est, Nervi e il pedaggio al 50% tra i caselli di Nervi, Recco, Rapallo è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine/destinazione i caselli dell'A7 da Vignole Borbera, dell'A12 da Sestri Levante.

Previsioni traffico autostrade liguria Capodanno

Per quanto riguarda gli ultimi giorni dell'anno non sono previste giornate da bollino rosso. Il colore prevalente, per tutti i giorni che vanno da lunedì 27 dicembre 2021 a sabato 1 gennaio 2022, è il giallo, ovvero tempi di percorrenza superiori rispetto alla media su tutte e quattro le autostrade del nodo genovese.

La fascia serale in A10 e A12 risulta contrassegnata dal bollino verde, mentre su A7, sia giovedì che venerdì, il bollino resta giallo come per tutta la giornata.