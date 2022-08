Autostrade, le previsioni di traffico per la settimana di Ferragosto

Pronti, partenza, via. Poche ore a Ferragosto e molti liguri si apprestano a iniziare le ferie. Provando a mettere qualche punto fermo nell'ottica 'partenza intelligente', il momento da evitare sembra quello della mattina di sabato 13 agosto, già classificato come bollino nero da Viabilità Italia.

Dunque quando è meglio partire? Evitata la mattina di sabato 13, più o meno va bene sempre. Osservando i tempi di percorrenza attesi dal 13 al 19 agosto si notano altri bollini rossi, ma prevalentemente su A7 e A10, in particolare la prima potrebbe risultare parecchio trafficata per quasi tutta la settimana.

In A10 criticità si potrebbero verificare tutti i giorni in direzione est, quindi verso Genova. Molto migliore la situazione sia in A12, che in A26: su queste tratte, a parte la mattina di sabato 13 agosto, gli unici bollini rossi sono per venerdì 19 nelle ore centrali della giornata.