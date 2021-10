Autostrade, nel 2022 torna il pedaggio sull'A10

Nell'accordo tra Aspi, Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di sistema portuale per i risarcimenti in seguito al crollo di ponte Morandi, che ricade nell'ambito di una più ampia intesa tra la stessa concessionaria e il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, c'è anche il ritorno al pagamento del pedaggio sul nodo autostradale genovese dell'A10 a partire dal gennaio 2022.

Un precedente accordo risalente al settembre 2020 prevedeva l'esenzione fino a fine 2031. È quanto emerso nel corso di una commissione consiliare, convocata questa mattina per analizzare le ricadute locali dell'accordo. "Rinunciamo a dieci anni di gratuità - denuncia il capogruppo del Pd, Alessandro Terrile - si tratta di 132 milioni che riguardano quest'anno accordo e che, di fatto, pagheranno i genovesi e non Autostrade".

La replica dell'assessore a Lavori pubblici e Bilancio, Pietro Piciocchi: "Il Governo ha ritenuto che fosse una scelta più lungimirante prevedere più opere a favore dell'ammodernamento autostradale e dello sviluppo economico del Paese in luogo di esenzioni tariffarie e sconti abbondanti, tenendo conto che queste opere vengono sostenute dal concessionario con oneri propri e non ricadranno sulle tariffe".

A distanza, a margine di una conferenza stampa, risponde anche il sindaco Marco Bucci. "La minoranza parla di soldi persi in pedaggi. Chi ha la capacità di leggere i documenti alzi la mano, altrimenti glieli devo spiegare io - sostiene il Primo cittadino - gli indennizzi sono riferiti ai disagi provocati dal crollo del ponte, non a quelli relativi ai cantieri autostradali. Se qualcuno si diverte a intorbidire le acque per fare solo polemica strumentale, non è il nostro gioco. L'accordo è limpido e questa storia dei pedaggi è totalmente mistificata".

Ma dall'opposizione contestano questa interpretazione e ribadiscono la loro contrarietà al ritorno dei pedaggi nel 2022.