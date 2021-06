Autostrade, manifestazione contro la cessione: «Regalo da 9,5 miliardi di euro a Benetton»

Piazza gremita per dire 'no' al trasferimento di Autostrade allo Stato, con condizioni giudicate troppo favorevoli ad Aspi, accusata di gravi inadempienze, a partire dalla mancata manutenzione, fra le cause del crollo di ponte Morandi

Alle 18 di venerdì 18 giugno 2021, davanti alla Prefettura di Genova (largo Lanfranco), è iniziata la manifestazione «per chiedere che il Governo non scenda a patti con Atlantia, faccia decadere la concessione autostradale per gravissimi inadempimenti e intraprenda finalmente le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni patiti dallo Stato e dai cittadini», come spiega Mattia Crucioli, uno degli organizzatori, ex Movimento 5 stelle e ora in L'alternativa c'è.

I manifestanti puntano a incontrare il prefetto per consegnargli le loro richieste, da inoltrare al governo. «Non possiamo accettare il regalo da 9,5 miliardi di euro a Benetton - attacca Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa - per riprenderci le autostrade che sono già nostre. Dopo il disastro del ponte Morandi; dopo il caso assurdo dei cantieri, ora anche la beffa di essere noi a pagare conto con il pedaggio. Genova e la Liguria sono i luoghi più colpiti dalla pessima gestione autostradale. I genovesi e i liguri non vogliono più subire in silenzio. La protesta comincia qui. Oggi».

Nel pomeriggio il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha criticato i politici che hanno fatto sapere di essere pronti a scendere in piazza. «Distinguiamo. Sul dolore e risentimento di chi ha perso un proprio caro nel crollo di ponte Morandi o di chi ha avuto danni, dolori e lutti ovviamente non si discute. Trovo, invece - ha detto Toti -, francamente grottesca la partecipazione in piazza dei partiti politici».

Per Toti, «i partiti politici - che hanno girato in lungo e in largo questa città e questa regione promettendo soluzioni inapplicabili e digrignando i denti senza trovare una mezza soluzione che fosse accettabile - più che scendere in piazza, dovrebbero chiudersi in casa rossi dalla vergogna, ringraziare il governo Draghi e il presidente del Consiglio che si sono presi la responsabilità di fare un passo avanti e trovare finalmente una soluzione che ci possa far ripartire, far sbloccare due anni di calvario di questa regione e intraprendere un viaggio verso il futuro».

Duro l'attacco del governatore agli esponenti politici che scenderanno in piazza: «Promettere alle persone cose che non si possono mantenere, cose che non si possono fare, che sono contrarie al nostro ordinamento - conclude Toti - fa parte del più bieco opportunismo e populismo di cui si è riempita la politica negli ultimi due anni. Andarlo a ribadire oggi in piazza trovo che sia un filo meschino e anche un po' grottesco».