Autostrade, concluse le ispezioni nelle gallerie; diventano gratis 150 km

Giovedì 30 luglio si è concluso il piano d'ispezioni sulle 285 gallerie della rete ligure. By-pass fissi consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate, fino ai primi giorni di agosto, da cantieri di manutenzione sulle gallerie dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi.

Restano chiuse in modalità continuativa, sull'A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona, e sull'A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra', in entrata verso Genova.

Questa mattina la situazione si presenta migliore rispetto ai giorni scorsi, ma si registrano ancora code su tutte le tratte del nodo genovese. I disagi più consistenti in A10, dove la coda, fra Varazze e Arenzano, raggiunge i 4 chilometri. Sull'A12 il traffico è rimasto bloccato a causa di un incidente al km 22 in direzione Sestri Levante.

Nel frattempo Autostrade sta predisponendo la documentazione formale necessaria per fornire una risposta articolata e di dettaglio alla nuova lettera di contestazione ricevuta dal Mit, riguardante le attività di ispezione nelle gallerie liguri. La società ha inviato prime controdeduzioni anche alla precedente contestazione ricevuta solo pochi giorni fa, relativa a un presunto ritardo dei lavori di manutenzione in quattro gallerie della rete: tali lavori, infatti, sono stati completati e le gallerie riaperte al traffico.

La società - precisa Autostrade in una nota - ha operato e sta operando nel pieno rispetto delle regole e delle prescrizioni imposte dal Mit, nell'ambito di un quadro normativo carente, che lo scorso 29 maggio ha comportato, solo per la concessionaria Aspi, l'obbligo di riavviare da zero le ispezioni fino ad allora condotte nelle gallerie, con una prescrizione non realistica - considerando i 285 fornici presenti su oltre 140 chilometri - di chiusura delle attività in soli 30 giorni.

Visti i disagi per gli utenti, Autostrade ha deciso di azzerare il pedaggio autostradale sulle quattro autostrade liguri, per 150 chilometri di esenzione totale.