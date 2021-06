Toti: «Tutte le autostrade devono essere gratuite in Liguria»

La richiesta del governatore ligure, «fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza»

Dopo l'ennesima mattina di code sulle autostrade liguri, il presidente della Regione torna a chiedere misure straordinarie. «Tutte le autostrade devono essere gratuite in Liguria - dichiara Toti -, totalmente e a prescindere dalla tratta, fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza. È quello che chiediamo e chiederemo in tutte le sedi al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, unico titolare delle concessioni, e a tutti i gestori autostradali, a fronte dagli enormi disagi che stiamo subendo, non solo in queste ore ma negli ultimi anni».

«Se non si può modificare il piano dei cantieri - aggiunge il governatore ligure - almeno si eviti la beffa del pedaggio per un servizio che non c'è. La Liguria deve ripartire alle stesse condizioni delle altre regioni, così invece - conclude - è solo una penalizzazione che blocca l'economia, il turismo e la ripresa del nostro territorio».

Lunedì 21 giugno Regione e sindaci della Liguria incontreranno il governo per chiedere soluzioni definitive e praticabili mentre giovedì 24 giugno è in programma un incontro con la vice ministro ai Trasporti Teresa Bellanova.