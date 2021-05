Autostrade: tornano le code, disagi a levante

Cinque chilometri di coda in direzione Genova tra Rapallo e Nervi e coda in uscita a Rapallo (in entrambe le direzioni) per traffico intenso sulla viabilità ordinaria per quello che riguarda la riviera di levante, ma si registrano anche rallentamenti anche a ponente

Dopo un weekend nettamente migliore del precedente sul profilo del traffico e delle code in autostrada grazie alla rimozione dei cantieri da parte di Aspi, la nuova settimana riparte lunedì 10 maggio 2021 con rallentamenti e code soprattutto a levante a causa dei cantieri presenti sulla A12.

Code, infine, sulla A7 in uscita a Bolzaneto per traffico intenso.

Tra le chiusure di questa settimana, stasera (lunedì 10 maggio 2021, ndr) verrà chiuso alle 21:30 per lavori di manutenzione in galleria il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in direzione Savona. Sarà riaperto alle 5.30 di martedì 11 maggio e sarà poi nuovamente chiuso dalle 21.30 di mercoledì 12 alle 5:30 di giovedì 13 maggio. Verranno contestualmente chiuse anche le piazzole situate nel tratto.