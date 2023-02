Caos autostrade, esposto di Sansa in procura: "Stufi di essere presi in giro"

Un esposto in procura contro i cantieri e le chiusure non segnalate sulle autostrade. Questa l'iniziativa di Ferruccio Sansa, consigliere regionale che, come annunciato, ha depositato il documento nella mattinata di giovedì 23 febbraio 2023. Nei mesi scorsi aveva anche promosso una class action contro Autostrade, dichiarata però inammissibile dal tribunale di Roma.

"Ci siamo stancati di essere presi in giro - scrive Sansa sui propri canali social - da questi signori che a ogni ora del giorno e della notte non scrivono nemmeno sui pannelli di ingresso delle autostrade quale chiusura di tratto c’è e dove si può uscire per non rimanere bloccati. Chiediamo rispetto. Tra l’altro, oltre il danno, la beffa, perché il pedaggio si paga".

Nei giorni scorsi il consigliere della Lista Sansa aveva invitato i cittadini a seguire il suo esempio e raccontato un episodio che lo aveva visto coinvolto: "Venerdì scorso, in serata, l'autostrada è stata chiusa a Genova Pra' senza che il disservizio fosse riportato sui pannelli al casello. Centinaia di automobilisti si sono visti costretti ad andare a Ponente invece che a Levante, perdendo un'ora di tempo. È soltanto un caso tra tanti. Molte persone ci segnalano di aver subito analoghi disagi in decine di occasioni. Chiediamo alla giustizia di stabilire se questo comportamento sia lecito".

Sullo stesso tema il consiglio regionale, durante la seduta di martedì 21 febbraio 2023 ha anche votato un documento relativo alla comunicazione tempestiva delle interruzioni e chiusure di tratti autostradali, approvando l'ordine del giorno presentato dallo stesso Sansa. Un documento che impegna la giunta ad attivarsi affinché la società Autostrade per l'Italia comunichi tempestivamente negli spazi dedicati e in ogni sede opportuna le interruzioni e le chiusure dei tratti autostradali.

La replica di Autostrade: "Chiusura segnalata, invitiamo a usare i canali informativi"

A stretto giro di posta è arrivata la replica: "In merito all’iniziativa del consigliere Ferruccio Sansa - si legge in una nota - Autostrade per l’Italia si rende sin da subito disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per eventuali approfondimenti. Ringraziando per la segnalazione, Aspi ricorda che simili iniziative da parte dell’utenza costituiscono un prezioso strumento per migliorare i flussi informativi e l’efficienza del servizio".



Aspi cita poi l'episodio contestato dal consigliere regionale: "Nel caso specifico indicato dal consigliere, come accade per tutte le segnalazioni dei viaggiatori, abbiamo subito verificato e poi condiviso con lui la corretta applicazione del flusso informativo. La chiusura di cui parla è stata infatti anticipatamente comunicata sul sito di Autostrade per l’Italia con indicazione degli itinerari alternativi nonché, nel corso della giornata stessa, anche tramite i pannelli a messaggio variabile. Al momento della chiusura del tratto, la notizia è stata anche diramata tramite i canali radiofonici Isoradio e RTL 102.5 e sui pannelli a messaggio variabile della A10 in itinere e in ingresso alle stazioni, a eccezione del pannello in corrispondenza dell’allacciamento con la A26 verso Genova, quale ultimo punto utile per seguire l’itinerario alternativo, sul quale è stato pubblicato il messaggio di una chiusura concomitante in A7. Inoltre, durante tutta la notte e fino alla riapertura del tratto, sul canale Telegram My Way Liguria di Aspi, la chiusura della A10 è stata diramata con i periodici bollettini di traffico ogni 30/60 minuti circa".

Autostrade poi conclude: "La società ricorda che tutte le informazioni per programmare, ove possibile, gli spostamenti sono disponibili nei canali sopra elencati, strumenti utili per mitigare i disagi generati da questa fase di cantierizzazione per l’ammodernamento della rete ligure. A questo proposito, Aspi rinnova l’invito al consigliere a visitare i cantieri per poter così condividere l’impegno di tutti i tecnici e le maestranze che, giorno e notte, lavorano con impegno per restituire al territorio una infrastruttura più sicura, efficiente e sostenibile".