Autostrade: bollini rossi a macchia di leopardo, il traffico in diretta

Possibili disagi nel pomeriggio di domenica 4 settembre 2022 sulle autostrade della Liguria secondo i tempi di percorrenza previsti per la giornata sulle tratte liguri interessate dai maggiori cantieri. Fino alle 13 situazione piuttosto tranquilla, salvo qualche possibile rallentamento sull'A7 in direzione Serravalle e in A10 verso Genova.

I primi bollini rossi appaiono nella fascia oraria 13-16 e riguardano sempre l'A7 in direzione Serravalle e l'A10 in direzione Genova. Stessa situazione tra le 16 e le 19, ma in questo intervallo di tempo il bollino rosso riguarda anche l'A26 in direzione Gravellona.

Insomma una giornata da monitorare, cosa che faremo come sempre con aggiornamenti in diretta. Si ricorda che dalle 7 alle 22 vige il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate.