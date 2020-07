Autostrade ancora nel caos: code chilometriche su A7 e A12

Mattinata ancora molto difficile sul fronte dei trasporti con code chilometriche soprattutto su A12 e A7 e una situazione destinata a peggiorare anche in città per la concomitanza con lo sciopero dei trasporti che coinvolge autobus, treni, taxi, pullman e corriere. Partito anche un corteo da via Buozzi, all’altezza della stazione della metropolitana di Dinegro, arriverà in prefettura intorno alle 10.30.

La situazione più difficile intorno alle 8.15 di venerdì 24 luglio 2020 è quella registrata sulla A12 con 7 chilometri di coda in direzione Genova tra Rapallo e Genova Nervi e altri 7 in direzione levante tra Genova Est e Recco, poco prima delle ore 9 i chilometri sono diventati 9 dal bivio A12/A7 Milano-Genova fino a Genova Nervi.

Auto incolonnate anche sulla A7 in direzione Serravalle con 5 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla intorno alle 8 del mattino, i chilometri di coda sono poi scesi a 3 intorno alle 9.