Cantieri e caselli chiusi, coda chilometrica sulla A10

Ancora una giornata difficile per gli automobilisti che si trovano in viaggio sulla Autostrada A10.

A causa dei cantieri che hanno portato alla chiusura dei caselli di Genova Pegli (in uscita per chi proviene da Genova e in entrata verso Ventimiglia) e Genova Pra' (in uscita per chi proviene da Genova) e ai restringimenti di carreggiata si è formata una coda di quattro chilometri tra Arenzano e Genova Pegli poco prima delle 9 del mattino di venerdì 8 gennaio 2021.

In alternativa, ricorda Autostrade, chi da Genova viaggia verso Genova Pegli o Genova Prà, può utilizzare l'uscita di Genova Aeroporto, mentre chi da Genova Pegli deve entrare in A10 verso Ventimiglia, può utilizzare l'entrata di Genova Prà.