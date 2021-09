Autostrade, galleria chiusa e code in A10: 11 km in direzione ponente

Dopo un venerdì da incubo con code che hanno toccato i 16 chilometri, complice la mancata riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10 su due corsie per senso di marcia

Dopo un venerdì da incubo con code che hanno toccato i 16 chilometri sulla A10, complice (per un imprevisto tecnico) la mancata riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10 su due corsie per senso di marcia, il fine settimana si apre con nuove code in autostrada, soprattutto in direzione Ponente.

Autostrade ha spiegato che "A seguito delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni, è stata pianificata nella mattinata di oggi la riunione per condividere con i tecnici del MIMS e del Politecnico di Torino gli esiti degli esami eseguiti nella galleria Ranco e necessari per stabilire la riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10, su due corsie per senso di marcia. L’apertura del tunnel - dove sono in corso lavori di ammodernamento nell’ambito del piano di potenziamento delle infrastrutture autostradali liguri - era slittata rispetto all’orario ordinario, previsto alle 14.00 di ogni venerdì per la sospensione dei lavori garantita durante i weekend, a seguito di un imprevisto tecnico verificatosi su un nuovo concio. Le puntuali rilevazioni effettuate e le possibili soluzioni tecniche individuate dagli esperti esterni verranno condivise e valutate dal tavolo odierno per poter stabilire la riapertura al transito del fornice nel fine settimana".

La coda sulla A10 aveva raggiunto i 7 chilometri di coda intorno alle 10 del mattino tra Varazze e il bivio A10/Complanare di Savona (Autostrade consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza e la A6 Torino-Savona per chi viaggia in direzione di Ventimiglia), poi è salita fino a 11 chilometri intorno alle ore 11.15. Traffico rallentato, ma con "soli" tre chilometri di coda, anche in direzione Genova tra il bivio e Albisola.

Intorno alle 9.30, invece, si sono formati cinque chilometri sulla A26 tra Masone e il bivio A26/A10 in direzione Genova, in questo caso però a causa di un incidente.

"Quanto sta accadendo sulla rete autostradale ligure, con disagi all’intera regione e agli automobilisti rimasti ieri in coda per ore a causa dei lavori nella galleria Rancò in A10, dimostra sempre di più la necessità e l’esigenza di un coordinamento chiaro, con una netta catena di responsabilità che superi l’annosa diatriba, che spesso vediamo andare in scena tra concessionari, tecnici ministeriali e periti e che rallenta ogni processo decisionale". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone sulle lunghe code che si sono formate ieri a causa dei lavori nella galleria Ranco sull’A10.

"Nei prossimi giorni - proseguono Toti e Giampedrone - lavoreremo con il Governo e il Ministero delle Infrastrutture per comprendere se esistono le condizioni per fare un decisivo passo in avanti, soprattutto in previsione del progetto per la messa in sicurezza che interessa la rete autostradale ligure e che prevede, a oggi, un piano di cantieri che andrà avanti per anni".

"Dopo che ieri Regione Liguria ha costantemente seguito la situazione in A10, cercando anche di far accelerare i tempi di riapertura, oggi auspichiamo - concludono presidente e assessore - che la riunione che si terrà questa mattina tra Aspi e tecnici ministeriali sia risolutiva, soprattutto in vista della giornata di domani, ultima domenica di grandi rientri dalle vacanze estive".