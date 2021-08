Autostrade, ancora code: sei chilometri sulla A10, bollino rosso nel pomeriggio

Ancora code e disagi in autostrada in Liguria a causa dei cantieri. La situazione più complicata nella mattinata di mercoledì 25 agosto 2021 è quella della A10 dove sono segnalati sei chilometri di cosa in direzione ponente tra Varazze e il bivio A10/Inizio Complanare Savona; in direzione Genova le auto sono incolonnate invece "solo" per tre chilometri tra la fine della Complanare di Savona e Albisola.

Qualche problema anche in A7 con un chilometri di coda in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla; traffico trallentato infine tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Secondo la tabella con i tempi di percorrenza di giovedì 25 ottobre il periodo peggiore della giornata dovrebbe essere la fascia oraria tra le ore 16 e le 19 in A10 con il bollino rosso che indica tempi molto superiori alla media. Diversi bollini gialli anche in altre fasce orarie, come da tabella riportata di seguito.