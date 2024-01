Autostrade: i tempi di percorrenza fino al 12 gennaio, bollino rosso domenica

Autostrade ha fornito i tempi di percorrenza da sabato 6 a venerdì 12 gennaio 2024 sul nodo genovese, bollino rosso in quasi tutte le giornate sulla A26, indica tempi molto superiori alla media e quindi possibili code.

Situazione migliore sulle altri tratte, bollini gialli e verdi su A7, A10 e A12, la giornata peggiore dovrebbe essere domenica 7 gennaio 2024 per i rientri dalle feste natalizie. Bollino rosso al pomeriggio sia sulla A7 in direzione nord che sulla A10 verso Genova, oltre che sulla a26 in entrambe le direzioni di marcia. Di seguito lo schema con il dettaglio.

I tempi di percorrenza in autostrada dal 6 al 12 gennaio 2024