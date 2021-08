Autostrade, domenica di rientri: bollino rosso dalle 16 su A10 e A12

Giornata di rientri e bollino rosso per il traffico in autostrada soprattutto in serata in direzione Genova tra A10 e A12 nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 19, come si può vedere dalla tabella di Aspi con tutti i tempi di percorrenza per la giornata di domenica 22 agosto 2021.

Situazione relativamente tranquilla in mattinata, prime code all'ora di pranzo con coda per traffico intenso sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova e code a tratti tra il bivio A26/A10 e Masone, in direzione Gravellona Toce.