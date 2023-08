Autostrade, domenica da bollino rosso: i tempi di percorrenza

Attenzione alle code nella giornata di domenica 20 agosto 2023, i rientri dalle vacanze incidono e si prospetta, secondo i tempi di percorrenza e le previsioni di traffico una giornata complicata sulla rete ligure.

Autostrada A7: bollino rosso in direzione nord

Sull'autostrada A7 sono previsti tempi di percorrenza molto superiori alla media in direzione Serravalle e quindi Milano. Bollino rosso dalle 10 alle 19, prima e dopo 'solo' bollino giallo. In direzione Genova, invece, non sono previste code per gran parte della giornata (bollino verde), qualche possibile rallentamento tra le 10 e le 13 con bollino giallo.

Autostrade A10, A12 e A26: bollino rosso verso Genova

Per quello che riguarda A10, A12 e A26 i problemi principali riguarderanno i viaggiatori in direzione Genova. Bollino rosso tra le ore 10 e le 19, prima e dopo bollino giallo.

Sulla A10 in direzione Savona bollino giallo tra le 10 e le 13 e poi tra le 16 e le 19, verde nelle altre fasce orarie. Sulla A12 verso Sestri Levante e sulla A26 verso Voltri bollino giallo 'solo' tra le 10 e le 13, verde per il resto della giornata.

Ferragosto, i tempi di percorrenza in autostrada