Autostrade, i cantieri imminenti con chiusure e tempi di percorrenza previsti

Sulla rete ligure è in corso un progetto di manutenzione e ammodernamento delle strutture autostradali con interventi che verranno pianificati su alcuni anni.



Al fine di favorire gli spostamenti nei fine settimana si è stabilito, in accordo con la Regione Liguria ed il Ministero, di sospendere i cantieri maggiormente impattanti per tutti i weekend estivi, con rimozione dal pomeriggio di venerdì alle prime ore del lunedì, garantendo due corsie per senso di marcia.



Di seguito sono riportati i cantieri attivi, anche in orario diurno, che possono avere maggiori effetti sulla viabilità. Per gli interventi più rilevanti, che, per posizionamento delle gallerie, dovessero necessitare della chiusura della tratta, vengono anche indicati i percorsi alternativi e il crono programma per la giornata di domani, mercoledì 11 agosto.

cronotabella-AUTOSTRADE 11 agosto-2

Chiusure A7 Serravalle-Genova

RONCO SCRIVIA - Uscita Chiusa (Km 106.5 - direzione: Milano)

L'uscita di Ronco Scrivia è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 01:00 dal giorno 10/08/2021 al giorno 11/08/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Busalla.

RONCO SCRIVIA - Entrata Chiusa (Km 106.5 - direzione: Genova)

Ronco Scrivia in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 02:00 alle ore 05:00 dal giorno 11/08/2021 al giorno 11/08/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Busalla.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire alcuni interventi relativi alle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà necessario chiedere la stazione di Ronco Scrivia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



-per tre ore notturne, dalle 22:00 di martedì 10 alle 1:00 di mercoledì 11 agosto, in uscita per chi proviene da Genova;



-per tre ore notturne, dalle 00:00 alle 3:00 di mercoledì 11 agosto, in uscita per chi proviene da Milano / Serravalle;



-per tre ore notturne, dalle 2:00 alle 5:00 di mercoledì 11 agosto, in entrata verso Genova.



In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Busalla o di Isola del Cantone

ALLACCIAMENTO A7/A12-GENOVA BOLZANETO - Tratto Chiuso (Km 125.8 - direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/08/2021 al giorno 12/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle / Milano.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-chi proviene da Sestri Levante, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Genova, dove potrà uscire alla barriera di Genova ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A7, alla stazione di Genova Bolzaneto;

-a chi da Genova deve raggiungere Milano, si consiglia di entrare, sulla A7, alla stazione di Genova Bolzaneto. Chi entrerà alla barriera di Genova ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12, dove potrà uscire alla stazione di Genova est;

-chi proviene dalla A10 Genova-Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Aeroporto sulla stessa A10 o alla barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A7, alla stazione di Genova Bolzaneto.

BUSALLA-GENOVA BOLZANETO - Tratto Chiuso (Km 125.8 - direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/08/2021 al giorno 13/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Bolzaneto.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova.

Verranno, inoltre, chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, potranno percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare, sulla stessa A7, alla stazione di Genova Bolzaneto.

Si ricorda che sulla SP35 dei Giovi vige una limitazione strutturale in altezza pari a 2,35 metri; pertanto i mezzi pesanti che da Milano/Serravalle sono diretti verso Genova, dovranno proseguire sulla Diramazione Predosa-Bettole tramite cui immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione del capoluogo ligure.

Chiusure Genova-Savona

GENOVA AEROPORTO-GENOVA PRA' - Tratto Chiuso (Km 10.7 - direzione: Ventimiglia)

Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 21:30 alle ore 05:30 dal giorno 10/08/2021 al giorno 13/08/2021 per lavori Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra', verso Savona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 21:30-5:30;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 8:30 di sabato 14 agosto.

Verranno contestualmente chiuse anche le piazzole situate nel suddetto tratto e verrà disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.



In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra'.

SAVONA - Allacciamento Chiuso (Km 44.5 - direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/08/2021 al giorno 13/08/2021 provenendo da Savona verso Torino per lavori. Entrata consigliata verso Torino: Altare su A6 Torino-Savona. Entrata consigliata verso Torino: Altare su A6 Torino-Savona.

Per lavori di competenza Autostrada dei Fiori che comportano la chiusura del tratto tra Savona e Altare, gestito dalla suddetta Società, nelle quattro notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 21:00-6:00, saranno chiusi i rami di allacciamento della Complanare di Savona con la A6 Torino-Savona, per chi proviene da Genova, da Ventimiglia o da Savona ed è diretto sulla A6, verso Torino.

In alternativa, chi proviene dalla A10 Genova-Savona ed è diretto verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Savona Vado, percorrere la SS1 e la SP29 del Colle di Cadibona ed entrare, sulla A6, alla stazione di Altare.