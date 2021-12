Autostrade, dal 20 dicembre via i cantieri per tre settimane

Ha preso il via dalle 14 di venerdì 17 dicembre 2021 il piano di smontaggi dei cantieri sull'autostrada A12. Viene confermata la riprogrammazione a febbraio del cantiere tra Genova Aeroporto e Pra' sull'A10 mentre da lunedì 20 dicembre ci sarà il nuovo stop ai lavori diurni sulla tratta Aspi (dal 23 dicembre sulle altre tratte) fino a lunedì 10 gennaio, secondo lo schema già applicato la settimana scorsa per la festività dell'Immacolata.

Per quanto riguarda l'A12, lo smontaggio riguarda i cantieri relativi alla messa in sicurezza di alcune gallerie, ovvero gli scambi di carreggiata tra Recco e Nervi, tra Chiavari e Rapallo e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Eliminato anche il restringimento di carreggiata sul viadotto tra Nervi e Recco in direzione Spezia.

"Da lunedì 20 dicembre - affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - il piano di smontaggi dei cantieri diurni riguarderà tutta la rete di competenza Aspi e dal 23 anche le altre tratte, in attuazione di quanto concordato, analogamente a quanto avvenuto la settimana scorsa per l'Immacolata".

"Crediamo - concludono - che sia un buon risultato, nella direzione della continua ricerca di un equilibrio tra gli inevitabili interventi di messa in sicurezza di viadotti e gallerie e la necessità, non meno importante, di evitare disagi eccessivi per le nostre aziende, per i pendolari e anche per i turisti che già dai prossimi giorni raggiungeranno le nostre Riviere e l’entroterra per trascorrere le festività in Liguria".