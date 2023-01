Autostrade, è di nuovo incubo cantieri

Era un incubo "annunciato", perché con la fine delle feste natalizie si sapeva che sarebbero tornati i cantieri in autostrada, e così è stato con relative code a cui i genovesi speravano di non doversi più abituare.

Tra i nuovi lavori in programma il cantiere nella galleria Castello tra Arenzano e Genova in direzione Genova, che sarà attivo tra il 9 gennaio e il 3 marzo, con restringimento di corsia e scambio carreggiata: "Si tratta di un cantiere che potrebbe rivelarsi impattante la domenica pomeriggio, soprattutto dal 20 gennaio - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - ma è anche essenziale per poter garantire, al termine dei lavori, la piena capacità autostradale con tre corsie per senso di marcia nella tratta tra Genova e Varazze".

Ma poi non mancano altre chisure, restringimenti e cambi corsia, sempre per lavori importanti: solo sull'A7 tra il 10 e l'11 gennaio tratto chiuso di notte tra Ronco Scrivia e Busalla, tratto chiuso tra il bivio A7/A10 e A7/A12 nella notte tra l'11 e il 12, tratto chiuso nella notte tra il 12 e il 13 tra Busalla e Bolzaneto. Sulla A10 - oltre al cantiere all'altezza di Arenzano - rispettivamente entrata e uscita di Genova Aeroporto chiuse in entrambe le direzioni di notte, alternandosi, dal 10 al 15 gennaio. E poi sulla A12 casell di Recco chiuso nella notte tra il 10 e l'11, tratto chiuso tra Sestri Levante e Lavagna nella notte tra il 10 e l'11, solo per citare i lavori più imminenti. Il programma dettagliato si trova qui.

Conseguentemente, da lunedì sono ricominciate già le prime code in autostrada, soprattutto all'ora di punta: chilometri di traffico rallentato in cui - come sempre - basta un incidente per complicare ulteriormente le cose e bloccare tutto, intasando anche la viabilità ordinaria.