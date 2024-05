Autostrade, riprendono i cantieri e le giornate da "bollino rosso"

Finisce domenica 5 maggio il periodo di pausa dei cantieri autostradali che aveva consentito una tregua almeno nel periodo dei ponti del 25 aprile e 1 maggio.

E per la prossima settimana tornano, sulle autostrade liguri, le giornate da "bollino rosso". Secondo le previsioni del traffico di Autostrade infatti le cose si complicheranno gradualmente da domenica, complice il rientro di chi ha fatto il ponte lungo. Ma non miglioreranno a causa della riapertura dei cantieri che provocano da sempre disagi.

Le giornate da bollino rosso

Mentre sulla A12 si prospetta una settimana decisamente calma e segnata dal bollino verde, con un solo rosso domenica pomeriggio verso ponente, sulla A10 la situazione è da bollino arancione quasi sempre, in entrambe le direzioni, eccezion fatta per la tranquillità serale. Attenzione anche qui però domenica pomeriggio in cui i tempi di percorrenza saranno decisamente superiori alla media verso levante.

Sulle altre autostrade la situazione è più complicata: sulla A26 bollino rosso per tutta la settimana, sia al mattino sia al pomeriggio, verso nord. Verso sud permane comunque il bollino arancione. Stessa situazione sulla A7, con bollino rosso tutti i giorni della settimana verso nord, soprattutto al mattino e al pomeriggio, e arancione verso sud.

Quali cantieri sulle autostrade genovesi

Nel genovese, sulla A10 si segnala la riduzione di carreggiata nelle rampe esterne di entrata e uscita di Genova Aeroporto, in modalità permanente, per lavori di riqualifica delle barriere foniche.

Sulla A7, da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, per lavori di manutenzione del viadotto Balletto.

Sulla A26 invece si segnala deviazione di carreggiata nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce in modalità permanente da lunedì 6 a venerdì 31 maggio per lavori di manutenzione delle gallerie Setteventi, Ciutti e Curli. Altra deviazione di carreggiata poco dopo, sempre tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, sempre da lunedì 6 a venerdì 31 maggio in modalità permanente, per manutenzione delle gallere Poggio, Lagoscuro e Castello.