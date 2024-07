Cantieri in autostrada, chiusure e strade intasate: code chilometriche fino a notte fonda

Tra lavori per le barriere antirumore e per la manutenzione delle gallerie e dei sottopassi, muoversi sulle strade genovesi soprattutto di notte è una vera impresa. Nonostante la promessa dell'alleggerimento dei cantieri autostradali per l'estate.

Le chiusure autostradali notturne in particolare convogliano il traffico sulla viabilità ordinaria, intasandolo. Succede soprattutto a ponente dove, a causa della chiusura del tratto tra Arenzano e Pra', si creano code chilometriche sulla via Aurelia che soprattutto all'altezza di Vesima diventa l'unica strada che porta verso il capoluogo ligure. Verso l'una del mattino di oggi, venerdì 12 luglio, il serpentone di tir e auto iniziava a crearsi ad Arenzano, in zona Pizzo, per interessare tutta Vesima, Voltri, e proseguire fino al casello di Genova Pra', come mostrano le fotografie. Il ponente genovese, insomma, ostaggio delle code.

Sette chilometri circa di intasamento ininterrotto, in una notte tra due giorni feriali, con poche indicazioni e difficili da interpretare soprattutto per i turisti e gli autisti di mezzi pesanti. Così non rimane che mettersi in coda e - per chi non è del territorio - cercare di destreggiarsi chiedendo indicazioni ai pochi passanti e agli altri automobilisti.

Per quanto riguarda le prossime chiusure imminenti, sulla A10 il sito di Aspi segnala che l'allacciamento A10/A7 rimane chiuso da mezzanotte alle 6 di sabato, provenendo da Ventimiglia verso Genova, per lavori. Dunque attenzione a mettersi in marcia stanotte.

E poi ancora l'uscita di Pra' è chiusa dalle 22 alle 6 della notte tra sabato e domenica, per chi arriva da Ventimiglia, per lavori. Chiusa anche nella notte tra domenica e lunedì, dalle 22 alle 5. Per le altre chiusure, che variano di giorno in giorno, si consiglia di consultare il sito di Aspi.