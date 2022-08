Autostrade: domenica da bollino rosso per i rientri

Domenica 28 agosto 2022 da bollino rosso sulle autostrade della Liguria, decisivi i rientri dalle vacanze per una giornata che si preannuncia molto calda sul fronte della viabilità.

Il flusso maggiore di traffico dovrebbe essere tra pomeriggio e serata: sulla A7 bollino rosso in direzione Serravalle e Milano tra le ore 13 e le ore 19, con tempi di percorrenza molto superiori alla media, bollino giallo invece tra le 10 e le 13 e poi tra le 19 e le 21, così come in direzione Genova tra le 13 e le 19.

Bollino rosso anche in A10 in direzione Genova tra le 10 e le 19, giallo in mattinata e poi tra le 19 e le 21 e anche in direzione Savona tra le 13 e le 19.

Tempi di percorrenza molto superiori alla media e bollino rosso anche sulla A26 in direzione nord tra le ore 16 e le 19, giallo prima e dopo e anche tra le 13 e le 19 in direzione Genova.

Niente bollino rosso, infine, sulla A12, dove Autostrade segnala tempi di percorrenza superiori alla media con bollino giallo tra le 13 e le 19, in entrambe le direzioni.