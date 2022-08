Autostrade: mattina con bollino nero, il traffico in diretta

Secondo le previsioni di Autostrade, quella di oggi, sabato 6 agosto 2022, potrebbe essere una giornata parecchio complicata. Come spiegato nei giorni scorsi, la mattina di oggi, insieme a quella del prossimo sabato, sono gli unici due momenti dell'estate contrassegnati da bollino nero sulle autostrade.

Restando a oggi, come si può notare dalla tabella qui sotto, criticità potrebbero verificarsi in mattinata, mentre nel pomeriggio, soprattutto a partire dalle 16, la situazione dovrebbe andare normalizzandosi. Viceversa domenica 7 agosto si vedono bollini rossi solo nel pomeriggio su A7 in direzione Serravalle dalle 16 alle 19 e sull'A10 dalle 10 alle 19 in direzione Genova.

Intorno alle 10.30 si registrava coda tra Genova Sampierdarena e Genova Ovest per traffico intenso e coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per riduzione di carreggiata; coda inoltre tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Notizia in aggiornamento.

Sul traffico di queste ore pesano anche i numerosi vacanzieri diretti agli imbarchi. L'Autorità di Sistema Portuale ha predisposto una serie di misure per contenere i disagi, che le settemila auto in transito stimate potrebbero causare in occasione degli imbarchi/sbarchi dei traghetti e della contemporanea presenza di tre navi da crociere nella giornata di sabato 6 agosto.

In particolare è stata ampliata l'apertura dei varchi portuali con orario 4-24 ed è stato potenziato il personale addetto alle verifiche ai varchi così da garantire la funzionalità di tutte le corsie di accesso e convogliare le auto verso le entrate/uscite presidiate. Garantito anche un servizio di vigilanza con una postazione mobile in grado di intervenire in caso di necessità.