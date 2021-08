Autostrade, A10 riaperta tra Pra' e Aeroporto

È stato tolto sabato mattina, in anticipo rispetto ai programmi originari, il cantiere sulla A10, riaprendo tutte le corsie agli automobilisti. Dunque la viabilità, che fino a venerdì era deviata con uno scambio di carreggiata, è ripresa normalmente, e il traffico scorre in maniera regolare.

Il cantiere serviva per ammodernare la galleria Provenzale nel tratto Genova Aeroporto-Genova Prà sull'A10, ed era stato aperto il 16 agosto, secondo il piano Aspi concordato con il Mims, Regione Liguria e Comune di Genova. Avrebbe dovuto chiudersi il 25 agosto, ma la fine dei lavori è stata anticipata rispetto alle previsioni.

In campo h24 hanno operato una task force di 100 uomini su più turni di lavoro e oltre 20 macchinari tra piattaforme elevatrici, escavatrici, perforatrici e autopompe per il calcestruzzo, per un impegno di oltre 6 milioni di euro.

I lavori eseguiti: