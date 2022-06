Inizia il travaglio in autostrada, corsa in ospedale con la scorta

Avventura a lieto fine, anche grazie alla prontezza degli uomini della Polizia Stradale, per una coppia di (futuri) genitori che è stata scortata da una pattuglia fino all'ospedale Gaslini.

Domenica mattina (12 giugno 2022, ndr) i poliziotti si trovavano al lavoro al casello di Pegli sulla A10, impegnati in alcuni controlli di routine. Sono stati avvicinati da una Ford Puma e il conducente, trafelato, ha chiesto aiuto perché la moglie al nono mese di gravidanza aveva appena iniziato il travaglio a bordo dell'auto. La coppia temeva di non arrivare in tempo in ospedale, con l'incognita traffico a creare ancora ulteriore preoccupazione.

I due agenti hanno verificato la condizione delle due persone a bordo dell'auto e del traffico e hanno iniziato una speciale scorta fino al reparto maternità dell’ospedale Gaslini di Genova dove, pochi minuti dopo, è venuta alla luce la piccola Anita. Ad accoglierla i sorrisi di Joel, Giorgia, novelli papà e mamma, e dei due agenti della Polizia Stradale di Genova.