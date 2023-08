Autostrade, sabato da bollino nero: tempi di percorrenza e aggiornamenti

Sulla rete autostradale italiana è appena cominciato un sabato 5 agosto da bollino nero per l'esodo estivo verso le località turistiche. Le prime code della mattinata si sono registrate intorno alle ore 8 sulla A26 verso Voltri (tra Predosa e Ovada tre chiometri per riduzione di carreggiata e poi tra Masone e Voltri) e sulla A7 tra Genova Ovest e l'uscita a Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Alle 9 segnalati rallentamenti anche sulla A10 tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia.

Secondo le previsioni di autostrade la fascia più critica, per quello che riguarda la rete ligure, dovrebbe essere quella tra le ore 10 e le ore 13. Bollino rosso (che indica tempi di percorrenza molto superiori alla media) sulla A7 in direzione Genova, sulla A10 verso Savona, sulla A12 verso Sestri Levante e sulla A26 in direzione nord. Situazione che dovrebbe poi essere migliore con il passare delle ore. Qualche bollino giallo (tempi di percorrenza superiori alla media) tra le 13 e le 16 (A7 verso Genova, A10 direzione ponente, A12 verso il levante e A26 direzione nord), poi bollini verdi fino a sera.

Per quello che riguarda la giornata di domenica 6 agosto bollini rossi al pomeriggio per chi rientra dal fine settimana su tutte e quattro le autostrade.