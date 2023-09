Autostrade, i tempi di percorrenza di weekend e settimana

Mentre si "respira" sulla A10, la A7 e soprattutto la A26 saranno costellate da bollini rossi e gialli per tempi di percorrenza superiori alla media la prossima settimana.

Se i tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure del weekend sembrano rassicuranti - complice il ritorno a scuola e i rientri dalle ferie già avvenuti - nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, invece, l'unica autostrada che sembra priva di complicazioni particolari, salvo incidenti ovviamente, sembra la A10.

In particolare occhio al bollino rosso per traffico sulla A7 in tutti i giorni della settimana verso nord, mentre nel pomeriggio, sempre in direzione nord, bollino giallo.

Sulla A12 bollino giallo in entrambe le direzioni sia al mattino sia al pomeriggio, da lunedì a venerdì.

Sulla A26 invece bollino rosso da lunedì a venerdì, sia al mattino sia al pomeriggio (la sera diventa giallo), verso Genova, e arancione verso Gravellona sia al mattino sia al pomeriggio (la sera diventa verde).