Furgone prende fuoco in autostrada, tratto chiuso e traffico bloccato

Ennesima mattinata di caos in autostrada: incidente in mattinata e incendio sulla A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova, vigili del fuoco sul posto

Ennesima mattinata di caos in autostrada con code e traffico a causa dei cantieri. A peggiorare la situazione anche un incidente avvenuto in mattinata tra Genova Est e il bivio A12/A7 e l'incendio di un furgone sulla A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova, all'altezza del chilometro 15,5 (nella foto di Valentina Bocchino di Genova Today il fumo visibile da Arenzano).

A prendere fuoco in maniera autonoma un furgone (secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non sarebbero coinvolti altri veicoli) e alle 10:50 di lunedì 5 luglio il tratto autostradale è stato chiuso, all'interno il traffico risulta bloccato. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade oltre ai mezzi di soccorso. Quattro i chilometri di coda che si sono formati, disposta l'uscita obbligatoria ad Arenzano (dove sono segnalati altri due chilometri di coda): attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Genova Prà.

All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato intorno alle 11:45 dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, defluisce sulla corsia di sorpasso ma rimangono i quattro chilometri di coda, la situazione dovrebbe lentamente cominciare a migliorare. Il tratto è stato riaperto poco prima delle 12 e il traffico ha ripreso a circolare su due corsie.

Per il resto sono anche segnalate code sulla A10 (un chilometro in direzione Genova tra il bivio A10/Complanare di Savona e Albisola; tre chilometri da Celle in direzione Ventimiglia), sulla A7 (in direzione Milano cinque chilometri tra Bolzaneto e Ronco Scrivia) e in A12 tra Rapallo e Chiavari verso levante.