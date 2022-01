Gattina finisce in galleria sull'A7, salvata dalla polizia stradale

Nella galleria dei Giovi ha sicuramente lasciato una delle sue sette vite, ma adesso è sana e salva tra le braccia dei poliziotti.

Una giovane gatta è finita in autostrada, all'altezza di Busalla, e terrorizzata dal via e vai di auto e mezzi pesanti si è rintanata in una rientranza del tunnel. La sua fortuna è stata il passaggio di una volante della polizia stradale: gli agenti hanno bloccato il traffico e l'hanno recuperata.

La gattina è stata portata al comando della polizia di Sampierdarena ma non sarà adottata dalla centrale, la croce gialla soccorso animali di Genova la porterà al canile Monte Contessa in via Rollino che ospita anche un gattile. Dopo il controllo della presenza di un eventuale microchip da parte del veterinario, le volontarie proveranno a risalire al proprietario oppure metterano la fortunata micia in adozione.