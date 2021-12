Autostrade, altra mattinata di code e rallentamenti

Nuova giornata di code in autostrada causa cantieri e traffico intenso, rallentamenti per chi viaggia su tutto il nodo genovese dalle prime ore della mattinata di mercoledì 15 dicembre 2021.

Sulla A26 la situazione peggiore con circa cinque chilometri di coda in direzione nord tra il bivio A26/A10 e Masone e due chilometri verso Genova tra la diramazione per la A7 e Masone.

Code in entrambe le direzioni anche sulla A12: tra Nervi e Rapallo per chi viaggia verso levante e poi due chilometri in direzione Genova tra Rapallo e Recco, ma anche rallentamenti nel tratto compreso tra Genova Est e l'allacciamento per la A7.

A ponente invece sono segnalati due chilometri di cod tra Celle Ligure e l'inizio della complanare di Savona in direzione Ventimiglia, traffico rallentato anche tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7.

Infine sulla A7 Autostrade segnala coda in entrata a Genova Bolzaneto, ma anche quatro chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A10 in direzione Genova. Verso Serravalle, invece, sono segnalatI rallentamenti tra l'allacciamento A7/A12 e Bolzaneto e un chilometro tra Bolzaneto e Busalla.