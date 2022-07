Lavori, veicolo in avaria e traffico intenso: mattinata difficile in autostrada

Mattinata complicata sulle autostrade della Liguria, giovedì 14 luglio 2022 sono segnalate code su A7, A10, A12 e A26.

La situazione più complicata è sulla A10 dove sono segnalati cinque chilometri di coda, causa lavori, nel tratto compreso tra lo svincolo di Varazze e l'allacciamento con la A26, in direzione Genova.

A causa di un veicolo fermo in avaria, invece, si sono creati tre chilometri di coda nel tratto compreso tra Nervi e Rapallo verso levante.

Due i chilometri di coda tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

Rallentamenti anche sulla A7: un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per riduzione di carreggiata, traffico intenso infine tra Bolzaneto l'allacciamento con la A12, in direzione Genova.