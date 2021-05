Autostrade, domenica di rientri con code: in A10 chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Prà

Cinque i chilometri di coda segnalati in A10 verso Genova, tra Arenzano e Genova Pegli, rallentamenti anche in A7 e sulla viabilità ordinaria

Domenica 23 maggio 2021 con code per i rientri sul nodo autostradale genovese, ma anche sulla viabilità ordinaria. Nonostante la rimozione dei cantieri presenti sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia, la prevista chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Prà in direzione ponente intorno alle 15.30 di domenica (fino alle 4 del mattino di lunedì 24) ha causato rallentamenti sia sulla A10 che tra Cornigliano, Sestri e Pegli sulla viabilità ordinaria, la polizia locale è attiva con nove pattuglie dedicate, che presidiano gli incroci e i segmenti viari del ponente cittadino.

Intorno alle 18:30 sono cinque i chilometri di coda segnalati in A10 verso Genova, tra Arenzano e Genova Pegli, un chilometro invece in direzione ponente tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto segnalato intorno alle 18:15.

Rallentamenti anche in A12 tra Genova est e il bivio A12/A7 per traffico intenso. Qualche coda, infine, in A7: in direzione Serravalle tra Busalla e Isola del Cantone e verso Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone.